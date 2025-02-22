رسالة غامضة من دنيا سمير غانم.. وهذا ما قالته!

رسالة غامضة من دنيا سمير غانم

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 فبراير 2025 05:59 مساءً - وجهت الفنانةرسالة غامضة، وذلك خلال أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".شاركت النجمة دنيا سمير غانم جمهورها ومتابعيها من خلال حسابها على "إنستغرام"، عددًا من الصور في أحدث ظهور لها، وعلقت على الصور قائلة: "في هذه المرحلة من حياتي، إذا قلت إنني لا أهتم؛ فثق أنني أعني ذلك".وظهرت دنيا خلال الصور بلوك كاجوال؛ حيث ارتدت جاكيت جينز ونظارة شمسية، مع اعتماد قصة شعر قصيرة مع غرة أمامية، وظهرت داخل سيارة.

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دنيا سمير غانم عايشة الدور في رمضان 2025

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تشارك النجمةخلال الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل "عايشة الدور"؛ وقد علمت "الخليج 365" أن دنيا تظهر خلال العمل بشخصية واحدة، ولكنها تمر بمرحلتين في حياتها كل مرحلة بشكل مختلف عن الآخر.حيث إنها تظهر في بداية الحلقات بشخصية "عائشة" التي تنفصل عن زوجها وتتفرغ لتربية أولادها بعد انفصالها عن زوجها، لكنها تبدأ في الشعور برتابة الحياة؛ لتجد فرصة قدرية للعودة إلى الجامعة، لتحل محل ابنة شقيقتها التي تعرضت لحادث؛ لتستعيد عائشة حياتها والشعور بالحب من جديد، وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد السبكي ومقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2025، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب دنيا سمير غانم كلٌّ من: محمد ثروت، محمد كيلاني، أميرة أديب، سما إبراهيم، فدوى عابد، ماجد القلعي وعدد آخر من الفنانين.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».