من كواليس تصوير "نفس".. معتصم النهار ودانييلا رحمة يحتفلان بعيد ميلاد عابد فهد

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة والممثل السوري معتصم النهار، زميلهماالممثل عابد فهد بعيد ميلاده، وذلك في كواليس تصوير مسلسل "نفس" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل.



وشارك معتصم النهار متابعيه عبر خاصية الستوري على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو وثقت أجواء الإحتفال، حيث ظهر مع دانييلا وهما يغنيان لعابد.

وشاركت دانييلا مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية، وأرفقته بتعليق وجهت فيه رسالة لـ فهد قالت فيها: "كانت تجربة العمل معك رائعة".

ومسلسل "نفس" من بطولة عدد من الممثلين أربزهم دانييلا رحمة وعابد فهد ومعتصم النهار.