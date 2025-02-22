ريم البارودي توجه رسالة لـ ميرفت أمين.. وما قالته مؤثر!

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ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثل المصرية ريم البارودي، رسالة مؤثرة للممثلة ميرفت أمين، وذلك بعد مشاركتهما معا في مسلسل "جوما" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل.
وشاركت ريم متابعيها صورة تجمعها بميرفت، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "مافيش كلام يوصف مدى عشقي ومحبتي للنجمة الراقية المشرقة (ميرفت أمين) شكرًا من قلبي لأنك رجعتيلي شغفي وحماسي وثقتي، لا تتخيلي كلمة "أنا في ضهرك" وطبطبتك علي قلبي ودعمك، مدى تأثيرهم عليا كان إيه، إحساس كنت أفتقده حقيقي هفتقد العمل مع أم وفنانة حقيقية وهفضل دائمًا فاكرة كل كلمة وموقف كانوا بمثابة درس أتعلم منه في حياتي، دمتي مشرقة ومتألقة".
ويشارك في بطولة مسلسل "جوما" عدد من الممثلين، ابرزهم: ريم البارودي وميرفت أمين، محمود عبد المغني، منة فضالي، فراس سعيد، محمد مهران، وغيرهم. وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.
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