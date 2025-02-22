شيماء سيف ترقص وتتمايل على أنغام أغنية "قصر بعيد" لـ تامر عاشور بطريقة عفوية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية شيماء سيف، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو عفوي لها.

وظهرت أسماء في مقطع الفيديو وهي ترقص بطريقة عفوية على أنغام أغنية " قصر بعيد" للفنان المصري تامر عاشور.

وأثار مقطع الفيديو تفاعلا واسعا بين متابعي أسماء، الذين أعربوا عن محبتهم الكبيرة لها، وعن إعجابهم بعفويته وروحها المرحة.

يذكر أن شيماء تشارك في مسلسل "إش إش" إلى جانب عدد من الممثلين أبرزهم: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل، وياسر عزت، وغيرهم، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل. والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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