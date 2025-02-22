بطريقة لافتة.. نيقولا معوض يحتفل بعيد ميلاده

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل اللبناني نيقولا معوض، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعيـ منشور احتفل من خلاله بعيد ميلاده بطريقة مميزة.

ونشر نيقولا مجموعة صور جديدة له بالأبيض والأسود، ظهر فيها بقميص شفاف مببل وأرفقها بتعليق لافت، عبر فيه عن امتنانه لكل ما وصل إليه في مسيرته.

وكتب نيقولا في تعليقه: "عندما أنظر إلى المكان الذي أتيت منه، لا يسعني إلا أن أكون ممتناً لما أنا عليه اليوم.. ممتن للغاية لكل النعم وكل هذا الحب".

ولاقى منشور نيقولا تفاعلا واسعا بين المتابعين الذين حرصوا على توجيه التهنئة له بهذه المناسبة، كما تمنوا له النجاح الدائم.

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