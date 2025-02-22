بالرقص والغناء.. مي كساب تدعم زوجها أوكا

ميرنا وليد - بيروت - وثقت الفنانة المصرية مي كساب، لخظات طريفة مع زوجها الفنان المصري أوكا وإبنهما.

وشاركت مي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي ترقص وتغني أغنية "أنا غني" لزوجها أوكا وذلك برفقة إبنهما.

وأرفقت مي الفيديو بتعليق تمنت فيه النجاح لزوجها، إذ كتبت فيه: " أنا غني، يا رب تحقق كل اللي بتقوله في الأغنية يا أوكا".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع منشور مي، وأشادوا بعلاقة الحب والدعم بين مي كساب وزوجها أوكا، كما أعربوا عن محبتهم لهذه العائلة.



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