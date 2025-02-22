“لعبة قدري” يعرض على شاشة lbci. فهل ينجح في لبنان بعدما أوقِفَ في تركيا؟

تعرض المؤسّسة اللبنانيّة للارسال انترناسيونال LBCI للمرّة الأولى في لبنان، المسلسل التّركي المدبلج “لعبة قدري” ابتداءً من الثّلاثاء في الخامس والعشرين من شباط الجاري.

تدور قصّة مسلسل “لعبة قدري” حول آسيا (أويكو كارايل) التي تقرّر الهروب برفقة ولدَيها بعد أن حاول جارها في الحيّ اغتصابها فتقوم ابنتها بقتله.

تهرب الأم مع ولدَيها إلى منطقة أخرى ويختبئون في قصر تعمل فيه قريبة لهم. لتكتشف الأمّ لاحقًا أنّ القصر ليس لقريبتها بل هي تعمل فيه عاملة منزل.

تتوالى أحداث المسلسل عندما تكتشف الأم في القصر أنّ زوجها جمال (أكين أكينوزو) الذي هجرها منذ سنوات وتركها تربي أولادهما بمفردها بسبب الظّروف المعيشيّة الصّعبة وقرّر بدء حياة جديدة هو سيّد القصر ومتزوّج من سيّدة ثريّة تدعى هيلين (ميريك أرال) وله منها ولد. هنا تصاب آسيا بصدمة لاكتشافها أنّ زوجها متزوّج من امرأة أخرى.

ومع تطوّر الأحداث ينمو الحبّ مجدّدًا بين جمال وآسيا التي تحاول التّصدّي له خاصّة بعدما شعر بالنّدم جرّاء تركه ولدَيه وهروبه بعيدًا عنهما فيحاول التّقرّب من ولدَيه دون أن يعلما أنّه والدهما.

في المقابل، يتابع الجمهور غيرة زوجة أكين أكينوزو الجديدة بعد رؤية اهتمام زوجها بولدَيه وزوجته الأولى فتظهر حقدها وكرهها لهم وتبدأ المشاكل وتتطوّر أكثر فأكثر مع كلّ حلقة جديدة إلى درجة بحيث يتبنّى جمال مقتل الرّجل في بداية المسلسل كي يحمي آسيا وابنتهما من السّجن قبل أن تعود العائلة لتجتمع في النّهاية.

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نذكر أنّ المسلسل تمّ إيقافه في تركيا بسبب نسب المشاهدة المتدنّية للأسف على الرّغم من أحداثه المتسارعة والمشوّقة.

نشير إلى أنّ الممثّل التّركيّ أكين أكينوزو، سبق أن أطلّ عبر شاشة LBCI بمسلسل “زهرة الثّالوث”.

مسلسل “لعبة قدري” بطولة أكين أكينوزو، وأويكو كارايل، وميريك أرال وسارب شاكر وغيرهم.