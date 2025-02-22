شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يدافع عن "أدمن" صفحته على فيسبوك ويوضح المقصود من منشوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أحمد السقا على توضيح المنشور الذي تداولته صفحته عن طريق الخطأ، وبه كلمات دينية غير واضحة، وذلك بعد نفيه أن تكون الصفحة مسروقة وأن السبب الرئيسي في ذلك هو مجرد خطأ من "أدمن الصفحة".

وكتب أحمد السقا عبر حسابه على "فيسبوك": "أكرر مرة أخرى أن ما حدث بالأمس هو خطأ غير مقصود من شخص يعمل معى بحسن نيه وليس فيه أي توجهات أيدولوجية أو عرقيه بل كان يقصد العكس تماما، واختتم كلامى بالبلدى، عيسى نبى وموسى نبى ومحمد نبى وكل من له نبى يصلى عليه".

وحرص السقا، على توضيح المقصود من المنشور المتداول من قبل "الأدمن"، قائلا: "البوست ده موجه لأشقائنا فى الله والوطن الأخوة المصريين المسيحيين بالرجوع إلى البوستين السابقين ستحسنوا فهم الموضوع، الولد كان يقصد إن مفيش حد معصوم من الخطأ غير الأنبياء والرسل ولكن لأننا أهملنا لغتنا العربية أو حتى العامية تم فهم الكلمة التى كتبها أنها إلغاء لوجود سيدنا عيسى عليه السلام وتأكيد العكس فى حين إنى كمواطن شقيق لكم فى الله والوطن شرط من شروط دينى الإسلامى الإيمان بالله وكتبه ورسله ومنهم سيدنا المسيح عليه السلام أرجوكم لا تدعوا الفتن والتعصب وعذرا فى اللفظ عدم التأنى في الفهم وتجاهل بواطن المعانى ف أحداث إشكاليه ليس له محل من الإعراب، وطن واحد شعب واحد".

واختتم حديثه: "ملحوظة كان سهل أوى أقول الصفحة اتهكرت ولكن أبويا ربانى على المواجهة وكان لازم أدافع عن الولد اللى نيته خير، لا إله إلا الله، والمجد لله فى الأعالى".

يذكر أن النجم أحمد السقا يواصل حاليا تصوير مسلسله "العتاولة 2" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2025، ويشاركه البطولة: طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، وغيرهم من الفنانين.



أحمد السقا