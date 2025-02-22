شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا يشوق الجمهور لـ مسلسل فهد البطل في رمضان على Watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق النجم عصام السقا، عشاق دراما رمضان لمسلسل فهد البطل، الذى يشارك في بطولته مع النجم أحمد العوضي، حيث طرحت منصة Watch it الرقمية مقطع لعصام السقا قال خلاله: "استنونا على Watch it في رمضان، كل سنة وانتوا طيبين ودايما بخير يارب".

ويجسد الفنان عصام السقا شخصية ريكو صديق فهد (أحمد العوضى) ضمن أحداث مسلسل فهد البطل الذى يتواصل تصويره للعرض في شهر رمضان المقبل 2025، وتكشف الأحداث عن جدعنه ريكو مع صديقه فهد وملازمته طوال الوقت، ومع توالى الحلقات يقع ريكو فى حب راوية شقيقة فهد والذى تجسد دورها الفنانة كارولين عزمى.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، بطولة أحمد العوضى، احمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، محمود البزاوى، حمزة العيلى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، أحمد ماج، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود، محسن منصور، مجدى بدر، وآخرين.

ويشارك عصام السقا فى دراما رمضان المقبل أيضاً خلال مسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، إنتصار، ندا موسى، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسى، أحمد عبد الله، طارق النهري، حمدي هيكل، وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

وظهر عصام السقا فى رمضان الماضى خلال مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز

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