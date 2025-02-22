شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة مصطفى تستضيف أشهر نجوم الفن على راديو 9090 في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الراديو 9090 لإطلاق خريطته البرامجية لشهر رمضان 2025، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من البرامج المميزة خلال الشهر الفضيل، ومن بين هذه البرامج، يأتي برنامج "الراديو بيضحك في رمضان" الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى.

وتدور فكرة البرنامج حول استضافة كبار نجوم الفن وأبطال مسلسلات موسم رمضان 2025، في أجواء رمضانية مبهجة، حيث يتم استعراض جوانب مختلفة من حياتهم الفنية والشخصية، ويهدف البرنامج إلى تقديم محتوى ترفيهي متميز يجمع بين الضحك والمرح والمعلومات القيمة، ويساهم في إضفاء جو من البهجة على ليالي رمضان.

وتستعرض فاطمة مصطفى في البرنامج جوانب جديدة من حياة ضيوفها المهنية والشخصية، وتقدم حوارات رمضانية ممتعة ومسلية.

ويُذاع برنامج "الراديو بيضحك في رمضان" أسبوعيًا كل أربعاء من الساعة 10 مساء ولمدة ساعتين، وحقق البرنامج في مواسمه السابقة نجاحات كبيرة بعدما تصدر أعلى المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة باستضافة ألمع وأهم نجوم الفن.