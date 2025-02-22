رأي حمادة هلال في استمرار نجله بمجال التمثيل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 فبراير 2025 04:21 مساءً - حل الفنان حمادة هلال ضيفاً على الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج ضيفي، وتطرق خلال اللقاء للحديث عن نجله يوسف الذي دخل مجال التمثيل مؤخراً من خلال مسلسل "المداح" الموسم الرابع.

رأي حمادة هلال في تمثيل نجله

كشفعن رأيه بوضوح في مواصلة ابنه يوسف التمثيل بعد النجاح اللافت الذي حققه بعد ظهوره معه قائلاً: "أنا نفس اللي أبونا ربانا بيه هربي ولادي بيه، بمعنى أنت حابب حاجة كمل فيها، بس ليها أصول وطريقة".

وقال أنه نصح نجله من واقع خبرته في الوسط الفني قائلاً: "لو عايز تمثل خد من خبرتي والسن ده بلاش تمثل فيه، لو كملت الأطفال لما بيكبروا بيتظلموا وبتبقى كسرة خاطر كبيرة".

كما تحدث حمادة هلال أيضاً عن الصعوبات التي واجهته في بداية مشواره الفني، مشيراً إلى أنه كان يغني في الأفراح بدون أي مقابل وكان يرافقه والده دائماً إلى أن حضرت الشرطة في أحد الأفراح التي كان يغني فيها ومنذ هذا الوقت قرر اعتزال الغناء في الأفراح.

وعن أسباب دخوله مجال التمثيل، روى حمادة هلال موقفًا جمعه بالفنان الراحل سامي العدل، مشيرًا الى إنه هو من أقنعه بدخول التمثيل، وقال: "أستاذ سامي العدل الله يرحمه هو اللي طلب مني إني أمثل وقولتله لأ، قالي هتمثل معايا في مسلسل بدارة، وأنا كنت بخاف منه، ومن هنا نفسيتي اتفتحت للتمثيل".

المداح في رمضان 2025

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تشهد أحداث مسلسل "المداح– أسطورة العهد" إضافة العديد من الخطوط الدرامية، مع انضمام عدد من الفنانين الجدد لتجسيد الشخصيات التي تدخل في صراع مع صابر المداح. أما أبرز الأمور التي تشهدها الأحداث؛ فهو التنقل بين زمنين: الأول معاصر، وهو الطبيعي الذي يسير عليه العمل منذ الجزء الأول، أما الزمن الثاني؛ فسيكون بالعودة لأكثر من 100 سنة إلى الوراء، وتحديداً عام 1920 على الأحداث والزمنين مربوطان ببعضهما.

تتواصل الأحداث في الموسم الخامس من "المداح" بإيقاع مُختلف ومشوّق، عندما يعود بطل المداح "صابر" للحياة من فجديد بمعجزة إلهية؛ ليجد أصحاب النور من الجن العلوي في انتظاره؛ ليخبروا صابر بمهمته الجديدة وهي القضاء على بنات إبليس: ست الحسن، بلقيس، فحيح، اللواتي ظهرن واجتمعن لمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية.

مسلسل "المداح– أسطورة العهد" من بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، يسرا اللوزي، هبة مجدي، خالد الصاوي، أحمد بدير، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، جوري بكر، دارين حداد، تامر شلتوت، حنان سليمان، أحمد ماهر، محسن محيى الدين، محمد علي رزق، طارق النهري، حسني شتا، صبحي خليل. والعمل من تأليف أمين جمال. وإخراج أحمد سمير فرج. وإنتاج صادق الصباح.

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