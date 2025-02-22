بسعر خيالي.. جينيفر لوبيز تشتري عقارا جديدا بعد طلاقها من بن أفليك

ميرنا وليد - بيروت - أقدمت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على شراتء عقاراً جديداً عقار فاخر في منطقة "هيدن هيلز" بلوس أنجلوس، المعروفة بأجوائها الريفية.

وبحسب موقع "TMZ"، يمتدّ العقار على مساحة تقدر بـ 2.5 فدان، ويضمّ منزلاً رئيسيًا بمساحة 10,046 قدمًا مربّعًا، بالإضافة إلى حظيرة وإسطبلات وساحة لركوب الخيل. كما يحتوي على بيت ضيافة، حمّام سباحة، ووسائل راحة فاخرة، مثل صالة سينما، مطبخ احترافي، وصالة رياضية.

وتبلغ قيمة السعر المطلوب للعقار 21 مليون دولار، إلا أنه لم يُكشف عن المبلغ الذي دفعته لوبيز تحديدًا، وأكدت مصادر مقرّبة أنّها حصلت على "صفقة مميزة".

وامتلك هذا العقار سابقا، الممثل سيلفستر ستالون لفترة قصيرة ثمّ باعه إلى الفنان جون فوجيرتي، الذي بدوره باعه أخيراً للوبيز. في المقابل، لا تزال لوبيز وزوجها السابق بن أفليك يسعيان لبيع منزلهما المشترك في بيفرلي هيلز، الذي يُقدّر سعره بـ 61 مليون دولار.

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