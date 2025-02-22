ياسمين عبد العزيز تثـ ـير التفاعل بمقطع فيديو عفوي مع كريم فهمي من كواليس "وتقابل حبيب"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصلالإجتماعي، مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل.



وظهرت ياسمين في مقطع الفيديو برفقة الممثل المصري كريم فهمي الذي يشاركها بطولة المسلسل، وذلك من كواليس التصوير، وهما يضحكان بطريقة عفوية.

وأرفقت ياسمين الفيديو بتعليق شوقت فيه متابعيها للمسلسل، وكتبت في تعليقها: "ليل وفارس.. وتقابل حبيب".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور ياسمين، ومنهم الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر إذ كتب في تعليقه: "الضحكة موتتني، متحمسين للمسلسل ما شاء الله، الثنائي المنتظر، احلى مسلسل ان شاء الله، احلى دويتو ياسمين وكيمو".