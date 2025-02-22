أليك بالدوين يكشـ ـف عن معاناته النفسية بعد قتـ ـله مصورة فيلمه بالخطأ

ميرنا وليد - بيروت - كشف النجم الأميركي أليك بالدوين عن تشخيصه باضطراب ما بعد الصدمة، وذلك بعد حادث إطلاق النار المأساوي الذي أودى بحياة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز خلال تصوير فيلم "Rust".



وقالت زوجته هيلاريا بالدوين في إحدى المقابلات أن الحادثة أثرت نفسيا على أليك، إذ قالت: "جرى تشخيصه باضطراب ما بعد الصدمة، ويقول في أحلك لحظاته، إذا كان لابد من أن يحدث حادث في هذا اليوم، فلماذا ما زلت هنا؟ لماذا لم يكن أنا؟".

وأضافت في حديثها لزوجها: "تستيقظ في الصباح وتقول يا إلهي، لماذا استيقظت؟".

ومن جانبه، عبّر بالدوين عن معاناته قائلاً "لقد قلت له أنا أكثر سعادة عندما أكون نائماً مما عندما أكون مستيقظاً".

وتوجه بالحديث إلى زوجته قائلا: "لا أستطيع أن أصدق أننا نمر بهذا، أشعر بحزن أكبر تجاهك، لأنني أفكر في نفسي، حسناً، كما تعلمين، سأحاول بذل قصارى جهدي لتجاوز الأمر، وأفكر في ما فعله كل ذلك بك ومدى إيلامك وكل شيء".

وأضاف: "كان العام الماضي قاسيًا للغاية. كنت أجد صعوبة في النهوض من السرير، وأقول في داخلي: أطفالي... لا يمكنني القيام بذلك اليوم. هذا ليس أنا، لست معتادًا على هذا الشعور."