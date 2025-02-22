ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم، عن خضوع الملحن المصري عمرو مصطفى لعملية جراحية خلال الفترة الماضية.

وشاركت دنيا متابعيها عبر خاصية الستوري على صفحتها الرسمية، صورة جمعتها بعمرو من كواليس تسجيل أغاني مسلسل "عايشة الدور" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل.

وأرفقت دنيا الصورة بتعليق كشفت فيه عن خضوع عمرو لعملية جراحية، إذ كتبت في تعليقها: "عامل عملية وجاي يشتغل"، ما أثار تفاعل عدد كبير من المتابعين الذين تمنوا له الشقاء العاجل.

يذكر أن مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة عدد من الممثلين، أبرزهم: دنيا سمير غانم، محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، ماجد القلعي، ومحمد ثروت.

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو مصطفى يخضع لعملية جراحية.. ودنيا سمير غانم تكـ ـشف تفاصيل حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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