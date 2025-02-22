شكرا لقرائتكم خبر عن مغامرات وكنوز وأسرار في برومو مسلسل جودر 2 على قناة DMC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت قناة DMC، لمسلسل جودر 2 بطولة النجم ياسر جلال عبر شاشتها خلال شهر رمضان المبارك، حيث طرحت برومو يتضمن الكثير من المغامرات والأسرار والكنوز الغامضة".

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

ويحكى المسلسل قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.



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