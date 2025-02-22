شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه خاص لفيلم Têtes Brûlées للمخرجة ماية عجميه بمهرجان برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فيلم Têtes Brûlées للمخرجة ماية عجميه بتنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة أجيال 14+ الدولية للأفلام الطويلة في عرضه العالمي الأول بالدورة الـ 75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي.

وعند تقديم الجائزة للفيلم، جاءت كلمة لجنة التحكيم مليئة بالمشاعر الصادقة "عمل أول رائع يقدم لمحة نادرة عن عالم من التضامن والحب من خلال عيون فتاة صغيرة. من خلال أسلوب بصري متجدد وسرد عاطفي صادق، يسلط الضوء على تعقيدات الحزن، موضحًا كيف يمكن للفقدان أن يكون مؤلمًا ودافعًا للتغيير. إنه عمل جريء ورقيق في آنٍ واحد، يذكرنا بقوة التكاتف في الأوقات الصعبة".

خلال فترة المهرجان الممتد من 13 إلى 23 فبراير الجارى، شهد الفيلم عرضه الأول يوم الإثنين 17 فبراير بحضور كل من المخرجة والبطلة ومنتجين الفيلم، وازداد الإقبال على عروض الفيلم الثلاث التالية على التوالي.

العرض الأخير للفيلم سيكون يوم ختام المهرجان، الأحد 23 فبراير الساعة 4:15 مساءً بمبنى Cubix 6.

فيلم Têtes Brûlées هو قصة نضج تشكلها مأساة إيا البالغة من العمر 12 سنة وهي تتعامل مع الخسارة المفاجئة لأخيها الأكبر يونس، الذي تقاسمت معه رابطة قوية لا تنفصم. في خضم عملية حزن شديدة ومعقدة، تستعين إيا بمهاراتها الإبداعية وقدرتها على الصمود ودعم أصدقاء يونس للتكيف مع رحيله وشق طريقها نحو النضج.

Têtes Brûlées كتبته وأخرجته المخرجة وكاتبة السيناريو البلجيكية التونسية الدنماركية ماية عجميه زلامة، ومن بطولة صفاء غرباوي، مهدي بوزيان، منير عمامرة، عدنان الهرواتي، صابر طابي، نيكولاس ماكولا، مهدي زيلما، ومونيا طيب.