شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى حسام الدين مصطفى.. تعرف على أبرز محطاته الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد مع ذكرى رحيل المخرج الراحل حسام الدين مصطفى الذى رحل عن عالمنا زي النهارده في الـ 22 من شهر فبراير، واستطاع وضع بصمته على أهم الأفلام السينمائية خلال مسيرة فنية حافلة استطاع فيها إخراج أفلام مهمة مع كبار النجوم.

مسيرة المخرج الكبير الراحل حسام الدين مصطفى، شهدت تقديمه أعمال المهمة فى تاريخ السينما المصرية والدراما أيضا، والتى تخطت الـ105 أفلام ومسلسلات أبرزها مسلسل ابن حزم وعصر الأئمة وصقر قريش وأفلام مثل المشاغبات والكابتن وغرام الأفاعي وشنبو في المصيدة والحرافيش، كما أن موهبته لم تتوقف عند حد الإخراج بل تعدتها إلى الكتابة في السيناريو والحوار وهو ما ظهر في أفلام الإخوة الأعداء عام 1974 ونساء ضائعات عام 1975.

وقد رحل عن عالمنا المخرج حسام الدين مصطفى فى 22 فبراير عام 2000، وقدم خلال مسيرته فى الدراما أيضاً أعمال درامية تاريخية ودينية منها "الفرسان" و"الابطال" و"صقر قريش" و"أبو حنيفة النعمان" وغيرها.

حسام الدين مصطفى أيضًا رائد أفلام الحركة والأكشن سافر إلى هوليوود لدراسة الإخراج، فعاد عام 1956 للعمل مع نجوم السينما ومن أبرز أفلامه السمان والخريف والإخوة الأعداءالرصاصة لا تزال فى جيبى، وكالة البلح درب الهوى، غرام الأفاعى، الحرافيش.