شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع وسامى الشيخ وأبطال مسلسل صفحة بيضا يحتفلون بانتهاء تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع مسلسل صفحة بيضا من تصوير العمل اليوم، وحقق المسلسل نجاحا كبيراً منذ عرضه، وحقق مشهد مواجهة إياد (سامي الشيخ ) مع والدته في الحلقة الـ 25 نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

يضم مسلسل صفحة بيضا النجوم حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين. العمل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وتسجل حنان مطاوع تواجدها في منافسات موسم الأوف سيزون بمسلسل صفحة بيضا للعام الثانى على التوالى، بعدما قدمت العام الماضى مسلسل صوت وصورة الذى تم عرضه فى شهر أكتوبر 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما.



فركش تصوير صفحة بيضا



ابطال مسلسل صفحة بيضا



حنان مطاوع وسامي الشيخ



عمر الشناوي وسامي الشيخ



مسلسل صفحة بيضا