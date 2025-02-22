أشعة الشمس Sunshine يفوز بأولى جوائز مهرجان بريلن السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 فبراير 2025 02:53 مساءً - قبل حفل الختام الرسمي لمهرجان برلين السينمائي الدولي في نسخته الـ 75، وإعلان جوائز الأعمال والأسماء المتسابقة غداً الأحد 23 فبراير، تم الإعلان عن أولى جوائز مهرجان برلين وهي جائزة الدب الكرستالي لأفضل فيلم والتي ذهبت لفيلم أشعة الشمس Sunshine.

Sunshine يفوز بجائزة الدب الكريستالي أفضل فيلم بمهرجان برلين

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فاز فيلم الدراما الرياضية أشعة الشمس "Sunshine" من تأليف وإخراج أنطوانيت جادون وبطولة ماريس راكال بجائزة الدب الكريستالي في مهرجان برلين السينمائي الدولي الخامس والسبعين لأفضل فيلم، وقد منح أعضاء لجنة تحكيم جيل الشباب 14 بلس Youth Jury Generation 14plus وهم نور إبراهيم، زينب أتاي، تايلر كوروختين، جيل بالمان، روهان ياداف جائزة الدب الكريستالي لفيلم Sunshine.

ويُعد قسم Generation 14plus هو من ضمن أقسام مهرجان برلين السينمائي الدولي الذي يركز على الأفلام الموجهة للجمهور من سن 14 عامًا فأكثر، من خلال عرض قصصًا ذات صلة بالمراهقين والشباب، وغالبًا ما تتناول قصص بلوغ سن الرشد والقضايا الاجتماعية والصراعات الشخصية.

وقد أشادت لجنة التحكيم بالفيلم لنظرته الحساسة لموضوعه الحديث والناقد اجتماعياً ورسالته القوية، وجاء في بيان لجنة التحكيم عن موضوع الفيلم: "لقد لامسنا الفيلم ليس فقط من خلال الأداء التمثيلي، بل وأيضاً بأجوائه المظلمة، ولكن المفعمة بالأمل والتمكين، والتي خلقها صناع الفيلم من خلال طريقتهم في سرد القصص"، وأضاف البيان: "لا شيء فيه يبدو مبالغًا فيه أو بعيدًا - إنه يجذبنا ويمكّننا من تجربة الصراعات الداخلية للشخصيات بطريقة ملهمة تبقى معنا لفترة طويلة بعد الانتهاء من المشاهدة. سواء استطاع المشاهدون التعرف بشكل مباشر على القضايا التي يتناولها الفيلم أم لا، فإننا نعتقد أن هذا الفيلم سيترك أثراً دائماً".

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جوائز أخرى في قسم جيل الشباب

بالإضافة لجائزة الدب الكريستالي لأفضل فيلم: "Sunshine" للمخرجة أنطوانيت جادون، قام أعضاء لجنة تحكيم الشباب من الجيل 14 بلس بمنح الجوائز التالية:

جائزة خاصة: "Playtime" (Hora do recreio) للمخرجة لوسيا مراد.

جائزة الدب الكريستالي لأفضل فيلم قصير: "Wish You Were Ear" للمخرجة ميريانا بالوغ.

جائزة خاصة: "Sunset over America" ​​(Atardecer en América) للمخرج ماتياس روخاس فالنسيا.

الجائزة الكبرى للجنة تحكيم Generation International لأفضل فيلم في Generation 14plus: "Christy" للمخرج بريندان كانتي (المخرج، السيناريو)، آلان أوجورمان (السيناريو).

جائزة خاصة: "Têtes "البرولي" للمخرجة ماجا-عجميا يدي زيلاما.

الجائزة الخاصة للجنة التحكيم الدولية لأفضل فيلم قصير في فئة الجيل 14 بلس: "Don’t Wake the Sleeping Child" للمخرج كيفن أوبيرت.

تنويه خاص: "Beneath Which Rivers Flow" للمخرج علي يحيى (مخرج وسيناريو) ومحمد باز (سيناريو).

كما منح أعضاء لجنة تحكيم Generation International وهم إيما براندرهورست، أسلي أوزارسلان، إيكورو سيكاي، الجوائز التالية في Generation 14plus:

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