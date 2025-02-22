محمد ممدوح يحذر من النصب باسمه.. ما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 فبراير 2025 02:53 مساءً - حذر الفنان محمد ممدوح جمهوره ومحبيه خلال الساعات الماضية من حساب مزيف يدَّعي أنه يعمل معه بشكلٍ شخصي ويستغل اسمه للنصب على الجميع. وقد شارك محمد ممدوح متابعيه عبر ستوري حسابه الرسمي على إنستغرام بصورة توضح تفاصيل الحساب، وكتب تعليق كان نصه: "هذا الحساب مزيف ونصاب، وبيدخل يكلم الناس على إنه بيشتغل معايا من فضلكم اعملوا ريبورت".

وقد تفاعل متابعي محمد ممدوح مع هذا المنشور وطالبوه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأشخاص اللذين يستغلون اسمه بهذه الطريقة.

محمد ممدوح يحذر من النصب باسمه الصورة ستوري من حسابه الرسمي على إنستغرام

حضور لافت في رمضان 2025

يُشار إلى أن محمد ممدوح قرر التواجد في دراما رمضان 2025 كضيف شرف، في مسلسلين الأول هو مسلسل "إش إش" والذي يأتي من بطولة مي عمر وإخراج محمد سامي،، والثاني مسلسل "إخواتي" المكون من 15 حلقة، ومن بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي وإخراج محمد شاكر خضير.

ويسجل محمد ممدوح حضوره أيضاً في شهر رمضان 2025 عبر محطات الإذاعة من خلال مسلسل بعنوان "هات وخد" الذي بدأ في تسجيل حلقاته منذ أيام، والعمل من تأليف مصطفى إبراهيم وشاركه في الكتابة أحمد خالد وإخراج زهرة رامي، ويُشارك في بطولته أميرة أديب، محمد عز، حسن مالك، وأحمدالشامي، ويُعرض على محطة راديو إنرجي 92.1.

https://www.instagram.com/p/DFszvOKtEiW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFszvOKtEiW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFszvOKtEiW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

روكي الغلابة مع دنيا سمير غانم

وفي سياقٍ متصل، ينتظرطرح أحدث أعماله السينمائية، فيلم "روكي الغلابة" الذي يجمعه بالفنانة دنيا سمير غانم ويُشارك في بطولته محمد ثروت، محمد رضوان، سلوى عثمان وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمدالجندي، ويجسدفي الفيلم دور رجل أعمال ويستعين بدنيا سمير غانم لحراسته.

يمكنكِ قراءة.. محمد ممدوح: لا أحب لقب تايسون وأكره تيتانيك ومحمود عبدالعزيز بكي بسببي

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».