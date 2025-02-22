ألب نافروز يقع بحب فتاة محجبة

ميرنا وليد - بيروت - يخوض الممثل التركي ألب نافروز بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان "السوق" من المقرر ان يبدأ عرضه اليوم السبت في تركيا، ويجسد فيه شخصية ممثل مشهور يقع في حب فتاة ترتدي الحجاب.
على صعيد آخر كانت افادت وسائل إعلام تركية ان ألب نافروز قد انفصل عن حبيبته الممثلة التركية آيتشا آيشين توران
وذلك بسبب مسلسل "وجع القلب" ، فـ آيتشا كانت تلقت عرض بطولة العمل، وبعد معرفة ألب بذلك أحب السيناريو وأراد ان يكون بطل العمل دون علمها، فحينها معرفتها بالأمر حصل خلاف بينهما وانفصلا.
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