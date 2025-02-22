ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان السوري الشامي، عن مقطع من شارة مسلسل "تحت سابع أرض" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل.

وتقول كلمات المقطع: "لو هزني الدمع يا زين.. يحرمني النظر الله.. عجبالي كتف حامل.. ولا قلت آخ مرة".

وأثار المقط من الأغنية تفاعل كبير بين متابعي الشامي الذين أعربوا عن حماسهم الكبير لسماع الأغنية ولمشاهدة المسلسل.

وكان الشامي قد شوق المتابعين للشارة، وكتب الشامي عبر حسابه الخاص، بعض كلمات الأغنية: "عضم القصر ماينسيك! اخرتك عضام".

وأكمل حديثه بمنشور آخر جاء فيه: "طريقة طرحي لشارة مسلسل تحت سابع ارض حالة استثنائية حتى مابتشبه موسيقتي كنت عم اصنعها ومستمتع بظلامها والحزن يلي فيها لاول مرة بحياتي عم احكي شي خاص جداً ومابيتغنى كل يوم وانو لأول مرة رح اطرح هالجانب المظلم مني بهالطريقة".

كانت هذه تفاصيل خبر الشامي يثـ ـير حماس المتابعين بمقطع من شارة مسلسل "تحت سابع أرض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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