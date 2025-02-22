شريهان تهنئ جمهورها بإقتراب حلول شهر رمضان

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية شريهان على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة لها وتحديداً من الفترة التي كانت تقدم فيها فوازير رمضان.



وكتبت شريهان استعداداً لشهر رمضان :"اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم أهل علينا شهر رمضان الكريم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ودفع الأسقام، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، وسلمه لنا وتسلمه منا مُعافين مقبولين في ظلال رحمتك وعفوك، اللهم بلغنا رمضان مُعافين مقبولين في ظلال رحمتك وعفوك وأعنا على صيامه وقيامه ونحن في صحة وعافية وحسن إيمان.. رمضان كريم".