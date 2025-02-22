هكذا علق محمد إمام على إجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري محمد إمام صورة من اللقاء الذي دعا له ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن في العاصمة الرياض.
وكتب إمام تعليقاً:"صورة جميلة وتخلي الواحد يطمن.. اقسم بالله اتحادنا ولا حد يقدر يقف قدامه.. تحيا الوحدة العربية".
يذكر أن إمام لن يشارك في أي عمل في رمضان 2025، وكان العام الماضي قد أطل في رمضان في بطولة مسلسل "كوبرا"، بطولة مجدي كامل وهشام إسماعيل وعلاء مرسي ومنة فضالي ومحمد ثروت ومحمود عبد المغني وأحمد فتحي ومحمود البزاوي وإخراج أحمد شفيق.
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