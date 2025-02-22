شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلي والزمالك.. اعرف انتماءات نجوم الزمن الجميل الكروية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي والزمالك اليوم لخوض مواجهتهما على استاد القاهرة الدولي، في السابعة مساء ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري، وهذه المباراة يرتقبها الكثير من عشاق الكرة، والفنانين من قديم الأزل ليسوا في معزل عن تلك المنافسات القروية، حيث عبر عدد كبير من نجوم الفن عن انتمائتهم الكروية، وتشجيعهم لأي من الناديين.

وقام عدد من فنانين ومطربين الزمن الجميل على الإعلان عن تشجيهم للنادي الأهلي في أكثر من مناسبة أو لقاء، أبرزهم: فريد شوقي، أم كلثوم، فاتن حمامة، عمر الشريف، سعاد حسني، نجلاء فتحي، عبد الحليم حافظ، هشام سليم، فاروق الفيشاوي ، سعيد صالح، صلاح السعدنى، وغيرهم من الفنانين.

أما مشجعي نادي الزمالك من الفنانين هم: فريد الأطرش، حسن حسني، محمد رضا، محمود المليجي، ماجدة، فؤاد المهندس، إلى جانب النجوم ميرفت أمين، محمد منير، عمرو دياب.

ويمتلك فريق الأهلى 32 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 لقاءات ولم يهزم وسجل 26 هدفا وتلقت شباكه 8 ، فيما يمتلك فريق الزمالك 27 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 14 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 3 تعادلات وثلاث خسائر وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 14.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

وفاز الأهلى على الاسماعيلى برباعية دون رد في آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري، فيما تعادل الزمالك مع بتروجت بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.