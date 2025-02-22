شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة القمة.. أفلام رصدت الصراع الكروي بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة وتنطلق مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك، في الدورى المصري، وهى المباراة التي تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً من جمهور الفريقين، حيث تحظى مباريات القمة بين الأهلى والزمالك بصراع كبير بين الفريقين والجمهور، وهو ما جعل هذا الصراع يحظى باهتمام السينما وتقديم عدد من الأفلام التي تناولت هذا الصراع بشكل كوميدى.

غريب في بيتي

فيلم من بطولة نور الشريف وسعاد حسني، ولعب خلاله بطل الفيلم دور لاعب في نادي الزمالك يتمكن من إحراز 6 أهداف في أول لقاءاته أمام النادي الأهلي مما يجعله معشوق كا الجماهير، وهو الفيلم التي تعلقت به جماهير الزمالك بصفة خاصة، وعشقوا نجمه نور الشريف الذي عُرف بانتمائه لنادي الزمالك منذ أن كان لاعباً في صفوفه.

رجل فقد عقله

الفيلم الذي شارك في بطولته الفنان فريد شوقي وكل من عادل امام وإكرامي، حيث لعب الثنائي الأخير دور لاعبين في النادي الأهلي، واشتهر خلاله عادل إمام بشخصية كابتن زيزو بينما لعب إكرامي شخصيته الحقيقية كحارس مرمي للأهلى.

يارب ولد

مرة أخرى جاء فيلم من بطولة فريد شوقي ويشارك فيه إكرامي كحارس مرمي للأهلي، وهو العمل الذي حاول فيه اكرامي التزوج من ابنة فريد شوقي، كما ظهر فيه خلال أحد المباريات مع نادي الزمالك.

الزمهلاوية

تناول الفيلم علاقة متوترة بين عائلتين كلاهما يشجع ناديه المفضل بتعصب شديد، وقد ظهر فيه عدد من لاعبي الزمالك والأهلي منهم، عصام الحضري، محمد شوقي، عمرو زكي، خالد بيبو.