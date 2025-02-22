شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العراق السينمائى لأفلام الشباب يقدم منح لـ6 مشاريع سينمائية بـ20 مليون دينار والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مهرجان العراق السينمائي لأفلام الشباب، عن 6 منح لمشاريع سينمائية شبابية، بقيمة 20 مليون دينار عراقي، وخلال المؤتمر قال وزير الشباب والرياضة العراقي الدكتور أحمد المبرقع، إن الصورة النمطية أن وزارة الشباب والرياضة تهتم فقط للأنشطة الرياضية هي صورة خاطئة ولكن حقيقة الأمر أن الإهتمام الأول للوزارة من المفترض أن يكون للشباب وأحلام الشباب وتطلعاتهم بالإضافة للجانب الرياضي لكن الهدف الأساسي للوزارة المفترض أن يكون الشباب وأحلامهم في مجالتهم المفضلة وليست الرياضة فقط.

وأضاف المبرقع إن الوزارة تسعي لكسر الصورة النمطية ويجب ألا يحصر دور وزارة الشباب والرياضة في الأنشطة الرياضية فقط، مؤكدا أن انطلاق مهرجان العراق السينمائي لأفلام الشباب للمرة الأولى هو أمر معيب للعراق بالكامل كيف يغيب مهرجان سينما للشباب كل هذه الفترة والحمدلله أنه تداركنا الأمر واطلق المهرجان ولكنه يجب أن يكون هذه المرحلة مرحلة تأسيس للقادم.

وكشف الدكتور خالد الزهراوي، عن المشاريع الـ 6 وهي شمس الموصل الدافئة ونغم العراق لـ جعفر حسن والقندرجي لـ حسين المختار والمطبعة وعيون مغلقة لكنها ترى وصحراء .

واختتم الدكتور أحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة في العراق الدورة الأولى من مهرجان العراق السينمائي أمس الجمعة، ووجه المبرقع الشكر لحضور حفل الختام، وللحكومة على دعمها السينما ودعم المهرجان، فيما وجه الشكر للدكتور خالد الزهراوي مدير المهرجان، وللجنة تحكيم المهرجان.

وأشار المبرقع، إلى أن المهرجان كان من المقرر أن ينطلق في نهاية عام 2024 ولكن بسبب ظروف معينة لم ينطلق، ليعلن عن انطلاق الدورة الثانية في نهاية العام الجاري ليوضع على أجندة المهرجانات.



مهرجان العراق

وتألق نجوم مصر في حفل الختام، على السجادة الحمراء، حيث حضرت لقاء الخميسي وداليا مصطفى وأحمد شاكر عبد اللطيف ومحمد العدل، والنقاد والصحفيين ناهد صلاح و رباب الشريف وعلى أبو دشيش، فيما شهد المهرجان مشاركة مصرية مميزة من خلال عدد من الأفلام المصرية والحضور الفني الكبير، وتقام الدورة برئاسة الدكتور أحمد المُبرقع وزير الشباب والرياضة، وتحت إدارة الدكتور خالد الزهراوي مدير المهرجان.

ووقع اختيار المهرجان على عدد من الأفلام المصرية للمشاركة في المسابقات المختلفة بالمهرجان؛ حيث شارك فيلم "جحر الفئران" للمخرج محمد السمان وفيلم "لأول مرة" للمخرج جون ساويروس ضمن عروض الأفلام الطويلة.

كما شارك كذلك في العروض الروائية فيلم "ليل العاشقين" للمخرج خالد غريب، ويشارك في عروض مسابقة الجمهور "نظرة خاصة" فيلم "أمانة بحر" للمخرجة هند سهيل وفيلم "فقدان" للمخرج رامي القصاب وفيلم "مادونا" للمخرج جون فريد.

واستضاف المهرجان مجموعة مهمة من صانعي الأفلام والممثلين والمنتجين والإعلاميين من مصر والبحرين والسعودية والأردن وفلسطين وسوريا والمجر وبلغاريا ولبنان.