جينيفر لوبيز وبن أفليك أصبحا عازبين قانونياً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 فبراير 2025 01:22 مساءً - علاقة جينيفر لوبيز وبن أفليك مرت بالعديد من المراحل منذ أعوام، حب.. انفصال.. ثم العودة مجدداً والزواج، ليخيم شبح الانفصال على علاقتهما التي انتهت بالطلاق.

انتهاء علاقة جينيفر لوبيز وبن أفليك رسمياً

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بعد أن تم الطلاق رسمياً بين جينيفر لوبيز وبن أفليك في يناير الماضي، أعلنت المحكمة العليا لمقاطعة لوس أنجلوس يوم أمس الجمعة 21 فبراير أن زواج أفليك من لوبيز قد تم حله، وأن الزوجين أصبحا عازبين قانونياً، وفقاً لوثائق المحكمة التي حصلت عليها مجلة People.

وقد جاء حُكم الطلاق في يناير الماضي بعد ما يقرب من 20 أسبوعاً من تقديم لوبيز طلباً إلى محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا لحل الزواج في 20 من أغسطس، من دون محامٍ، وطلبت عدم وجود دعم زوجي لأيٍّ من الطرفين، لتقسيم أتعاب المحاماة، وأشارت إلى أن الطبيعة الدقيقة لمجتمعهما، وأصولهما شبه المجتمعية، وممتلكاتهما والتزاماتهما المنفصلة، غير معروفة وسيتم تحديدها.

وذكرت لوبيز أن تاريخ 26 من أبريل، هو تاريخ انفصالهما، واستشهدت بالاختلافات التي لا يمكن التوفيق بينها بوصفها سبباً للانفصال.

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لهذا السبب قطعت ابنة بن أفليك علاقتها بجينيفر لوبيز

على الرغم من أن جينيفر لوبيز وبن أفليك نجحا في بناء أسرة مختلطة ومترابطة من أبناء كلٍ منهما خلال فترة زواجهما القصيرة التي امتدت عامين فقط وحتى بعد الانفصال، حيث شوهد أبناء جينيفر وبن وهم يقضون وقتاً معاً، إلا أن هذه الرابطة لم تعد قوية كما كانت من قبل.

وقد ذكر مصدر لصحيفة Daily Mail أن فيوليت ابنة بن أفليك وجينيفر غارنر بدأت تلاحظ مدى انزعاج والدها من انفصاله عن لوبيز الذي كان محور كل شيء، وأضاف أن بن لم يتحدث قط عن جينيفر لوبيز، موضحاً أن فيوليت تتمتع بذكاء شديد وستظل في نهاية المطاف ابنة أبيها، ولهذا السبب لم تعد تظهر في نزهات عامة مع جينيفر لوبيز.

وذكر المصدر أن والدة فيوليت، جينيفر غارنر، كانت تدعم تقرب ابنتها من لوبيز لأنها تضع أبناءها دائماً في المقام الأول، ولكن مع اقتراب موعد الطلاق، كانت حقيقة أن فيوليت كانت تقضي وقتاً مع جينيفر لوبيز وترتدي ملابسها أمراً غريباً بالنسبة للعائلة.

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جينيفر لوبيز توقِّع رسمياً أوراق الطلاق من بن أفليك

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تزوج الزوجان السابقان، في حفلٍ متواضع في لاس فيغاس في يوليو 2022، واحتفلا لاحقاً بزواجهما بحفلٍ كبير في جورجيا أمام الأصدقاء والعائلة في 20 من أغسطس 2022، ولكن بعد عامين من الزواج، وبعد أشهر من الشائعات، التي تبين أنها حقاً كانت أشهر من الخلافات والانفصال، وقَّعت النجمة العالمية جينيفر لوبيز أوراق طلاقها رسمياً من زوجها الممثل الأمريكي بن أفليك، يوم الثلاثاء، 20 من أغسطس 2024.

فبعد عامين من الزواج، وقصة حب قديمة حديثة أشبه بالأفلام، قدمت لوبيز، طلب الطلاق من أفليك، وفقاً لما أكدته مصادر متعددة لمجلة "PEOPLE"، فيما كانت مجلة TMZ أول من ذكر الخبر.

ووقَّعت لوبيز طلب الطلاق في المحكمة العليا لمقاطعة لوس أنجلوس، وحددت تاريخ الانفصال في 26 من أبريل 2024.

وقد اختارت النجمة تاريخاً من المفترض أن يكون مميزاً لها؛ إذ إنها وبن، وعلى الرغم من أنهما تزوجا في لاس فيغاس في 17 من يوليو 2022؛ فإن 20 من أغسطس يصادف الذكرى الثانية لحفل الزفاف التقليدي لهما، الذي احتفلا به في جورجيا.

وذكر مصدر مقرب من النجمة لمجلة "PEOPLE" أنها حقاً حزينة، كما قال: "لقد حاولت جاهدة جعل الأمور تسير على ما يُرام، وهي تشعر بالحزن الشديد، وفي الوقت الحالي الأبناء هم الأولوية القصوى، كما كانوا دائماً".

ومن الجدير بالذكر أنه بحسب مصادر مطلعة لموقع TMZ، اشترت جينيفر لوبيز مجمعًا سكنياً مساحته 2 فدان ونصف في منطقة هيدن هيلز في لوس أنجلوس بعد أن عرضت منزل الزوجية للبيع. وتبلغ مساحة المنزل الرئيسي 10046 قدمًا مربعًا، ويأتي مع حظيرة وإسطبلات وحلبة لركوب الخيل، وبيت ضيافة وحمام سباحة، كما تحتوي على وسائل راحة أكثر بساطة، مثل المسرح وصالة الألعاب الرياضية.

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آخر أخبار جينيفر لوبيز الفنية

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بعد أن هبطت في دبي بالإمارات العربية المتحدة، أقامت جينيفر لوبيز ليلة غنائية استعراضية في أبوظبي ضمن موسم ليالي السعديات يوم الخميس 20 فبراير، حيث قدّمت لوبيز أشهر أغانيها مرفقة بعروض استعراضية، متألقة في بذلة صفراء لامعة.

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