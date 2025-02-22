رسالة مؤثرة من ريم البارودي لميرفت أمين.. ماذا قالت؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 فبراير 2025 01:22 مساءً - حمست الفنانة ريم البارودي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام لمسلسلها الجديد "جوما" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان، حيث نشرت ريم مجموعة صور جديدة جمعتها بالفنانة ميرفت أمين من كواليس العمل، وكتبت تعليق قالت فيه: "مافيش كلام يوصف مدى عشقي ومحبتي للنجمة الراقية المشرقة (ميرفت أمين) شكرًا من قلبي لأنك رجعتيلي شغفي وحماسي وثقتي، لا تتخيلي كلمة "أنا في ضهرك" وطبطبتك علي قلبي ودعمك، مدى تأثيرهم عليا كان إيه، إحساس كنت أفتقده حقيقي هفتقد العمل مع أم وفنانة حقيقية وهفضل دائمًا فاكرة كل كلمة وموقف كانوا بمثابة درس أتعلم منه في حياتي، دومتي مشرقة ومتألقة".

View this post on Instagram A post shared by Reem Elbaroudy ريم البارودي (@reemelbaroudyofficial)

قصة وصناع العمل

مسلسل "جوما" يشارك في بطولته بجوار ريم البارودي وعدد من الفنانين، بينهم محمود عبد المغني، منة فضالي، فراس سعيد، محمد مهران، وغيرهم وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

وينتمي "جوما" إلى الدراما النفسية التي تحمل قدراً من التشويق والغموض؛ حيث إن "جوما" تعني "الممحاة- الأستيكة"، في إشارة إلى ذاكرة الشخص، التي قد تنسى بعض الأحداث والشخصيات. ومن المُقرر الإعلان عن أبطال المشروع فور التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.

الصلح مع سمية الخشاب

يُشار إلى أنتم الصلح بينها وبين الفنانة سمية الخشاب، وكشفت عن الكواليس في أحدث لقاءٍ لها، وقالت: "أنا وسمية حبايب، وأنا بادرت لأن خبير التجميل بتاعنا واحد، فكنت بباركله وقت مسلسلها مع محمد رمضان، فقالي تاخدي سمية تباركي لها قولت له أكيد وباركت لها، والخلاف انتهي، وعندما توفت والدتها قدمت واجب العزاء، وعند وفاة أبي عزتني".

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