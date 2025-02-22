نوال الزغبي تكشف عن كوفر ألبومها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن كوفر ألبومها المقبل، حيث تظهر وهي ممدة بملابس سوداء.

وكانت قد كشفت الزغبي، معلومة جديدة عن ألبومها، وذلك من خلال صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، إذ قالت إن ألبومها يتألف من 10 أو 12 أغنية.

كما ذكرت أن الألبوم يحتوي على 3 أغنيات باللهجة المصرية و 3 أغنيات باللهجة اللبنانية.

متابعو نوال الزغبي إنهالوا بالتعليقات، وجاء فيها: "أنا متأكد و كلي ثقة بنوال انو هيدا الالبوم راح يكون بمثابة رد على كل متطاول ونوال بعرفها بتعشق التحدي وفالها النجاح و نكسر الدني بالألبوم"، "متحمسة وواثقة رح يكون ألبوم حلو ويضاف لسلسلة نجاحاتك"، "في اغنية دراما؟ يعطيكي العافية، الحماس مليون. بدنا وحدة عراقية"، وغيرها.



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