عملية نصب بإسم محمد ممدوح

ميرنا وليد - بيروت - انتحلت إحدى صفحات السوشال ميديا هوية الممثل المصري محمد ممدوح، وقد كشف الأخير عن الامر من خلال صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث أرفق الصفحة المزيفة وكتب:"الاكونت ده مزيف ونصاب وبيدخل يكلم الناس على انه بيشتغل معايا من فضلكم اعملوا ريبورت".



والعام الماضي كان قد تحدث ممدوح عن تعرضه لمحاولة نصب خلال تواجده على إحدى الجزيرات، التي يعتبرها من الوجهات المفضلة بالنسبة له.

وقال محمد ممدوح: "أكتر بلد قعدت فيها وحسيت إني معنديش مانع أكمل هناك جزيرة زنجبار. ناسها شبهنا بشكل مش طبيعي، وبالذات شبه أهل أسوان، قمة الطيبة والهدوء والسكينة، وفي واحد هناك قرر ينصب عليَّ البلد كلها قاطعته، كنت عايز أشتري الزي الرسمي بتاعهم وطلب رقم مهول بالنسبة لهم، لقيت أهل البلد بيحذروني من إنه نصاب، وعرضوا نفس الزي بأقل الأسعار، وتاني يوم مشوه من الأوتيل".