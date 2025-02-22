نوال تتأثر وتدمع عيناها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة نوال وهي تغني أغنية "ايام حبك"، الا ان نوال تأثرت ودمعت عيناها بسبب اللحن الجميل والمميز.

ولاقى هذا الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين.

على صعيد آخر كانت قد فاجأت الفنانة المعروفة سابقاً خلال مسيرتها باسم "نوال الكويتية"، الجمهور بتغيير اسمها على كل صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ حذفت لقب "الكويتية"، ليصبح اسمها الفني الجديد الذي بدأت باعتماده في البوسترات والاعلانات هو "نوال" فقط.

هذه الخطوة جاءت بعد أن أصدرت الجهات المعنية في دولة الكويت، قرار سحب الجنسية من عدد كبير من المواطنين ( 1758 مواطن)، الذين كانوا يحملون الجنسية الكويتية بطريقة غير شرعية، أو من خلال قرار قديم أو لا يتوافق مع القانون الحالي.



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