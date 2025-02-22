جاستين بيبر يلغي متابعة هذا المغني!

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة لافتة، قام النجم العالمي جاستين بيبر بإلغاء متابع المغني شون ديدي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد أزمته الأخيرة.

على صعيد آخر كان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا مجموعة صور لـ جاستن بيبر، و أثار الجدل بـ تصرفاته الغريبة، وظهوره في الشارع كالمتسولين.

وفي التفاصيل، ظهر جاستن وهو يرتدي روب الحمام، ويضع قبعة على رأسه، وينتعل حذاءً من الفرو، وقد خرج من المنزل، بعد زوجته عارضة الأزياء العالمية هايلي بيبر بـ وقت قصير.

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