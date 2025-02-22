زياد برجي يهنئ المملكة العربية السعودية

ميرنا وليد - بيروت - وجّه الفنان اللبناني زياد برجي تهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة يوم التأسيس، اذ كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "أهنئ المملكة العربية السعودية بمناسبة يوم التأسيس ، وأتمنى لها دوام العز والازدهار.
كل عام والشعب السعودي بخير".
على صعيد آخر كان قد أعلن زياد برجي مؤخرا عن استقباله مولودته الجديدة، التي أطلق عليها اسم سما، وقد نشر على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، صورة له وهو يحمل طفلته، ووضع رمز قلب على وجهها. وتلقى زياد برجي أجمل التهاني من قبل المتابعين.
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