فن ومشاهير

تامر حسني ورامي صبري يحققان إنجازًا جديدًا بديو “فعلاً مبيتنسيش”

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تامر حسني ورامي صبري يحققان إنجازًا جديدًا بديو “فعلاً مبيتنسيش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل الديو الغنائي “فعلاً مبيتنسيش” للنجمين تامر حسني ورامي صبري حصد النجاحات وتحطيم الأرقام القياسية، حيث تجاوز عدد مشاهداته على منصة يوتيوب حاجز 17 مليون مشاهدة خلال شهر واحد فقط من طرحه.

الأغنية، التي تصدرت قوائم الترند في العديد من الدول العربية مثل مصر، ، الإمارات، لبنان، والمغرب، لا تزال تحتفظ بمكانتها في صدارة المشهد الفني، محققةً انتشارًا واسعًا عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

نجاح هذا التعاون الفني لم يقتصر على الجمهور العربي فحسب، بل جذب أيضًا اهتمام الجمهور العالمي، حيث احتلت الأغنية مواقع متقدمة على قوائم الترند العالمي. ويُعد هذا الإنجاز تأكيدًا على استمرار التفاعل الجماهيري مع الأغنية، التي أصبحت واحدة من أبرز الإصدارات الغنائية في الفترة الأخيرة.

الديو، الذي جمع بين إحساس تامر حسني الاستثنائي وصوت رامي صبري المميز، أثبت نجاح الشراكة بين النجمين، ليحصد إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، ويرسّخ مكانته كأحد أنجح الأعمال الغنائية لهذا العام.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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