أمنية شريهان في رمضان 2025.. ما هي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل لعام 2025، استقبلت النجمة المصرية شريهان هذا الشهر المبارك بالدعاء والتمنيات القلبية. وعبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام، نشرت صورة قديمة تعود لفترة تقديمها الشهير للفوازير، وعلّقت عليها قائلة: “اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين”.

وفي منشورها، واصلت شريهان دعاءها بقولها: “اللهم أهل علينا شهر رمضان الكريم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ودفع الأسقام، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، وسلمه لنا وتسلمه منا مُعافين مقبولين في ظلال رحمتك وعفوك”.

واختتمت بعبارة:

“اللهم بلغنا رمضان مُعافين مقبولين في ظلال رحمتك وعفوك وأعنا على صيامه وقيامه ونحن في صحة وعافية وحسن إيمان.. رمضان كريم”.

عودة فنية منتظرة لشريهان

بعد غياب دام سنوات، أعلنت مصادر إعلامية أن الفنانة شريهان ستعود قريبًا بعمل فني جديد من إنتاج جمال العدل، والذي أكد في تصريحات سابقة أن العمل سيكون مسلسلًا تلفزيونيًا بميزانية إنتاجية ضخمة، ليكون بمثابة مفاجأة لعشاق النجمة المصرية. وأوضح العدل أن المشروع الجديد لا علاقة له بالمسرح، بل سيكون تجربة درامية استثنائية تليق بتاريخ شريهان الفني.

نجاح مسرحي سابق مع “كوكو شانيل”

يُذكر أن آخر عودة لشريهان كانت عبر المسرحية الشهيرة “كوكو شانيل” عام 2021، بعد غياب دام قرابة 20 عامًا عن الأضواء. المسرحية من إخراج هادي الباجوري وتأليف مدحت العدل، وشاركها البطولة مجموعة من النجوم مثل سمر مرسي، إنجي وجدان، وهاني عادل.

قدمت شريهان من خلال المسرحية قصة حياة أيقونة الأزياء العالمية كوكو شانيل، التي بدأت مشوارها من حياة متواضعة قبل أن تتحول إلى واحدة من أبرز الأسماء في عالم الموضة والأزياء.

جمهور شريهان بانتظار المفاجأة

مع اقتراب شهر رمضان، يترقب جمهور شريهان إعلان تفاصيل عملها الدرامي الجديد، في انتظار رؤية نجمتهم المفضلة تتألق مجددًا على الشاشة الصغيرة بعد غياب طويل.