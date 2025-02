ويل سميث يخطط لـ”Hancock 2″.. هل تنضم زيندايا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم العالمي ويل سميث عن نيته تقديم جزء ثانٍ من فيلم الأكشن الشهير “Hancock”، الذي عُرض لأول مرة في عام 2008، وحقق نجاحًا واسعًا على الصعيدين الجماهيري والنقدي. الإعلان جاء خلال بث مباشر عبر منصة Twitch، حيث أكد سميث وجود فكرة مميزة للجزء الجديد من الفيلم، لكنه لم يفصح بعد عن تفاصيلها.

مشاركة محتملة مع زيندايا

خلال اللقاء، ألمح ويل سميث إلى رغبته في التعاون مع النجمة الأمريكية زيندايا للمشاركة في الجزء الثاني من الفيلم، ما أثار حماس الجمهور وتوقعاتهم حول إضافة طابع عصري ومختلف للعمل المنتظر.

تاريخ من التكهنات حول الجزء الثاني

على مدار السنوات الماضية، أثار سميث والمخرج بيتر بيرج العديد من التكهنات حول إنتاج جزء جديد من الفيلم، حيث صرح بيرج في عام 2012 بنيّته تقديم “Hancock 2″، لكنه لم يُعلن عن أي خطوات تنفيذية ملموسة.

وفي عام 2020، صرّحت النجمة تشارليز ثيرون، التي شاركت في بطولة الجزء الأول، بأنها مستعدة لإنتاج الجزء الثاني، رغم عدم مناقشة الفكرة بشكل جدي مع فريق العمل الأصلي في السنوات الأخيرة.

نجاح الجزء الأول

في الجزء الأول من الفيلم، جسّد ويل سميث شخصية “جون هانكوك”، بطل خارق يعاني من فقدان الذاكرة ويكافح الجريمة في لوس أنجلوس بطريقة فوضوية، ما جعله شخصية معقدة تجمع بين القوة الخارقة والجانب الإنساني المضطرب. شارك في بطولة الفيلم كل من جيسون بيتمان وتشارليز ثيرون، وجاء من إخراج بيتر بيرج.

ظهور لافت في حفل غرامي 2025

على صعيد آخر، شارك ويل سميث مؤخرًا في حفل توزيع جوائز غرامي 2025، حيث قدّم فقرة لتكريم الموسيقي الراحل كوينسي جونز، تخللها أداء موسيقي رائع من هيربي هانكوك. كما تألقت نجمة فيلم “Wicked”، سينثيا إيريفو، بأداء مميز لأغنية “Fly Me to the Moon”.

مع تصاعد الحماس والترقب للإعلان الرسمي عن “Hancock 2″، ينتظر الجمهور تأكيدات رسمية حول بدء الإنتاج والتفاصيل الكاملة للعمل المنتظر.