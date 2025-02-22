هيفاء وهبي تحطّم الأرقام بـ”وصلتلها”.. عام من النجاح والصدارة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تأكيد مكانتها كواحدة من أبرز أيقونات الغناء في الوطن العربي، حيث حققت أغنيتها الناجحة “وصلتلها” إنجازًا جديدًا بتخطي عدد مشاهداتها على قناتها الرسمية في يوتيوب حاجز 75 مليون مشاهدة، وذلك بعد عام واحد فقط من إصدارها.

الأغنية، التي أطلقتها وهبي في العام الماضي، حصدت نجاحًا استثنائيًا منذ لحظة طرحها، حيث تخطى الكليب 54 مليون مشاهدة خلال عام من صدوره. ومع إضافة مشاهدات الفيديو الأول للأغنية الذي عرضته خلال مشاركتها في حفل انتخاب ملك جمال لبنان (21 مليون مشاهدة)، وصلت الأغنية إلى 75 مليون مشاهدة في عامها الأول.

ولم يقتصر نجاح “وصلتلها” على الأرقام فحسب، بل حققت الأغنية انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول المتابعون مقاطع فيديو تعبّر عن كلمات الأغنية وتفاعلاتهم العفوية مع اللحن والإيقاع المميز، مما جعلها تستحق لقب “هيت العام” بامتياز.

كما حافظت الأغنية على مراكزها الأولى في قوائم الأغاني الأكثر استماعًا في عدة دول عربية، بما في ذلك لبنان، مصر، السعودية، المغرب، تونس، والجزائر، مما يعكس شعبيتها الكبيرة في المنطقة.

أغنية “وصلتلها” هي من كلمات محمود عبد الله، وألحان الراحل محمد النادي، وتوزيع نور، مع مكس وماسترينغ من توقيع سليمان دميان. هذا النجاح الباهر يؤكد مرة أخرى قدرة هيفاء وهبي على مواصلة تصدرها للمشهد الغنائي العربي، وتحقيق إنجازات تتجاوز كل التوقعات.