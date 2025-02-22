الملاكمون يواجهون الميزان في الرياض قبل ليلة الحسم لنزال “The Last Crescendo” اليوم

في أجواء مليئة بالترقب، خضع الملاكمون مساء أمس (الجمعة) في “بوليفارد سيتي” بالرياض، لمراسم الوزن الرسمية، التي تعد آخر محطة لهم، قبل مواجهاتهم الحاسمة اليوم (السبت) على حلبة anb Arena ضمن النزال المرتقب “The Last Crescendo”.

ومع اكتمال استعداداتهم البدنية، لم يعد يفصلهم عن لحظة الحقيقة سوى ٢٤ ساعة، حيث ستشهد الليلة القتالية التي تقام ضمن فعاليات “موسم الرياض”، نزالات مصيرية يتصدرها النزال المرتقب بين أرتور بيتربييف ودميتري بيفول على لقب بطولة العالم بلا منازع في الوزن الثقيل الخفيف، في قمة طال انتظارها لتحديد المهيمن الحقيقي على هذه الفئة.

وتوافد الملاكمون الواحد تلو الآخر إلى منصة الوزن، وسط أنظار الجماهير ووسائل الإعلام. ووسط أجواء من الجدية والتركيز سيطرت على المراسم، حيث التقى الخصوم وجهًا لوجه للمرة الأخيرة قبل الدخول إلى الحلبة، لتزداد الأجواء توترًا وحماسًا، خاصة مع التعديلات الأخيرة التي طرأت على بطاقة النزال، ففي خطوة غير متوقعة، اضطر البريطاني دانيال دوبوا إلى الانسحاب بسبب الإصابة، ليتم تعديل النزال وإدراج الكونغولي مارتن باكولي بدلًا منه في مواجهة جوزيف باركر ضمن الوزن الثقيل. وأضاف دخول باكولي إلى المشهد في اللحظات الأخيرة بُعدًا جديدًا للحدث، حيث يتمتع بقوة بدنية كبيرة وأسلوب قتالي شرس، ما يجعل لقاءه مع باركر أكثر إثارة، خصوصاً أنه كان يرغب في نزال الفائز من النزال بين دوبوا وباركر في حال كان قد تم كما كان مخططاً له.

وفي نزال آخر يحمل أهمية كبرى، سيدافع شاكور ستيفنسون عن لقب المجلس العالمي للملاكمة WBC في الوزن الخفيف عندما يواجه جوش بادلر، في اختبار جديد لقدراته على البقاء في القمة.

أما في الوزن المتوسط، فسيشهد الحدث نزالًا مثيرًا على لقب WBC بين كارلوس أداميس وحمزة شيراز، حيث يسعى شيراز لتحقيق إنجاز كبير أمام خصم مخضرم بحجم أداميس. كما يلتقي فيرجيل أورتيز جونيور مع إسرائيل مادريموف في مواجهة مرتقبة على لقب WBC المؤقت للوزن فوق المتوسط، بينما يتنافس جيليه جانغ وأغييت كاباييل على لقب WBC المؤقت للوزن الثقيل في نزال يتوقع أن يكون من بين الأشرس في الأمسية.

وفي الوزن الثقيل الخفيف، يصطدم جوشوا بواتسي مع كالوم سميث على لقب WBO المؤقت، في مواجهة تحدد ملامح المستقبل لأحدهما في المنافسة على اللقب العالمي.

وعلى صعيد النزالات الإضافية، يواجه كريغ ريتشاردز نظيره تروي جونز، فيما يتحدى السعودي زياد المعيوف الملاكم البرازيلي جوناتاس رودريغو في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا، حيث يسعى المعيوف لتعزيز سجله والانطلاق نحو مستويات أعلى في مشواره الاحترافي. كما سيخوض الملاكم السعودي محمد العقل نزالًا أمام إنجل غوميز، وهي فرصة أخرى لإثبات تطور الملاكمة السعودية على الساحة العالمية.

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ومع انتهاء مراسم الوزن، تتجه أنظار عشاق الملاكمة من مختلف أنحاء العالم إلى الرياض لمتابعة ليلة استثنائية، حيث يُنتظر أن تكون النزالات مليئة بالإثارة والندية، وسط حضور جماهيري ضخم واهتمام عالمي واسع، في حدث يؤكد مجددًا مكانة السعودية كوجهة رئيسية لاستضافة أكبر الفعاليات في العالم.