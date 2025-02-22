التّحقيقات في وفاة ليام باين تتّخذ منعطفًا غير متوقّع… تقرير يسلّط الضّوء

إتّخذت وفاة ليام باين المأسويّة منعطفًا غير متوقّع إذ تمّ إسقاط تهم القتل غير المتعمّد الموجّهة إلى صديقه روجر نوريس واثنين من موظّفي الفندق. تدور التّحقيقات حول الأحداث التي وقعت في أكتوبر ٢٠٢٤ عندما سقط المغنّي السّابق لفرقة One Direction من شرفة في الطّابق الثّالث بفندق CasaSur Palermo في الأرجنتين.

وقد قضت المحكمة بعدم وجود أدلّة كافية لتحميل نوريس وموظّفي الفندق المسؤوليّة عن وفاة المغنّي. وجاء في الحكم أنّه حتى لو كانوا حاضرين مع باين في جميع الأوقات، فمن غير المرجّح أن يتمكّنوا من منعه من الحصول على المخدّرات والكحول التي ساهمت في حالة التّسمّم التي كان فيها وقت الحادث. وأشارت المحكمة إلى أنّه “لا يمكن استبعاد أنّه حتّى لو اتّخذ تلك الاحتياطات القصوى… كان [باين] سيتمكّن من الحصول على المواد على أيّ حال، كما هو شائع بين المدمنين”.

بعد رفض التّهم، أعرب نوريس في مقابلة مع مجلة رولينج ستون عن ارتياحه، قائلًا: “أنا سعيد لأنّ هذا الأمر انتهى أخيرًا. أنا سعيد لأنّني سأتمكّن الآن من السّفر إلى المملكة المتّحدة وتوديع صديقي”. وكان نوريس أحد ثلاثة أفراد وجّهت إليهم اتّهامات بالقتل غير المتعمّد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بما في ذلك رئيسة أمن الفندق جيلدا مارتن وموظّف الاستقبال إستيبان جراسي.

طوال رحلته إلى الأرجنتين، أكّد نوريس أنّه لم يتخلَ عن باين قبل الحادث المأسوي. وأكّد التزامه بصديقه، قائلًا: “لم أتخلَ عن ليام أبدًا؛ ذهبت إلى فندقه ثلاث مرات في ذلك اليوم وغادرت قبل أربعين دقيقة من وقوع الحادث”. وأعرب عن حزنه الشّديد إزاء المأساة وفقدان صديقه العزيز.

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وفي أعقاب إسقاط التّهم، رفع نوريس أيضًا دعوى تشهير ضدّ والد باين، جيف باين، مدّعيًا أنّه أدلى بتصريحات كاذبة عنه أثناء التّحقيق. وزعم جيف باين أنّ نوريس كان مسؤولًا عن توفير المخدّرات لابنه، الأمر الذي نفاه نوريس بشدّة.

ومع انتهاء التّحقيق، لا يزال الكثيرون يتذكّرون ليام باين بسبب موسيقاه والتّأثير الذي أحدثه في المعجبين به في جميع أنحاء العالم.