تحديث- أوّل تعليق لعبدالمجيد عبدالله بعد إلغاء إلتزاماته الفنّيّة… ماذا كشف عن وضعه الصّحّيّ؟

في أوّل تعليق له بعد إلغاء جميع التزاماته الفنّيّة، بسبب تعرّضه لمشكلة صحّيّة طارئة، طمأن الفنّان السّعوديّ، عبدالمجيد عبدالله، الجمهور الوفي -كما وصفه- وجميع أصدقائه وزملائه في الوسط الفنّيّ إلى صحّته وشكرهم على سؤالهم عنه، مؤكّدًا أنّه بأتمّ صحّة وعافية بفضل الله على أن يعود لممارسة نشاطه الفنّيّ بعد فترة نقاهة.

وقال “عبدالله” عبر حسابه الخاصّ على موقع “إكس”: “كلّ الشّكر لجميع من تواصل معي وتمنّى لي الشّفاء من الإخوة والأخوات في الوسط الفنّيّ والجمهور الوفيّ. أنا بأتمّ صحّة وعافية بفضل الله ، فترة نقاهة ونعود إن شاء الله. أنا مُمتنّ لمشاعركم الصّادقة”.

وكانت شركة “روتانا”، قد أعلنت عن إلغاء جميع التزامات الفنّان السّعوديّ عبد المجيد عبدالله الفنّيّ، بسبب تعرّضه لمشكلة صحّيّة طارئة.

ونشرت الشركة عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعيّ تنويهًا بذلك، متمنيةً لـ “عبد المجيد” الشفاء العاجل.

كما أعلن حساب “يوم التأسيس” على “إكس” عن إلغاء حفل عبد المجيد عبدالله. وجاء في منشور الحساب: “نأسف لإبلاغكم بأنه قد تم إلغاء “ليلة الأسفار” للفنان عبدالمجيد عبدالله نظراً للظروف الصحية التي يمر بها، مع تمنياتنا له بالشفاء العاجل.”

نذكر أنّ أحدث حفلات عبد المجيد عبد الله، كانت ضمن فعاليّات “أمسيات كافد تحت النجوم” في الرياض.

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كما حقّق عبد المجيد عبد الله، مؤخّرًا، إنجازًا تاريخيًّا يُضاف إلى مسيرته الفنيّة الحافلة، مع اختياره للمشاركة في السلسلة الأولى التي تطلقها بيلبورد العالميّة، كأول فنّان عربيّ يحظى بهذا الاعتراف العالميّ الرفيع. إذ ستضمّ السلسلة الأولى، نخبة من النّجوم من كل أنحاء العالم، مثل النّجمة البريطانية دوا ليبا، والنّجم الصيني يانغ كون، والنّجم الهندي ديلجيت دوسانج وغيرهم.