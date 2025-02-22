تزامنًا مع “سيد النّاس”، إلهام شاهين تكشف مفاجأة جديدة في رمضان

أعلنت الممثّلة المصريّة، إلهام شاهين أنّها ستشارك في مسلسل إذاعيّ بعنوان “الجيران لبعضيها”، من المقرّر إذاعته خلال شهر رمضان المبارك.

بهذه المناسبة نشرت “إلهام” عبر “إنستغرام” أكثر من صورة مع فريق عمل المسلسل وعلّقت:” سعيدة بأن ألتقي في رمضان بجمهور الإذاعة المصريّة من خلال مسلسل لايت كوميدي اسمه “الجيران لبعضيها” .. على شبكة البرنامج العام وانضمامها مع كلّ محطّات الإذاعة المصريّة وقت الإفطار .. في الصّور يشاركني باقة رائعة من الفنّانين والكاتبه والمخرج .. ورئيس الإذاعه المصريّه أ. محمد نوار .. تمنّياتي بالتّوفيق والنّجاح للإذاعة المصريّه .. ولكلّ جمهور الإذاعة رمضان كريم عليكم.. وعلى كلّ أهل مصر .. كل رمضان و إنتم طيّبين”.

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نذكر أنّ إلهام شاهين، تشارك هذا العام أيضًا في بطولة مسلسل “سيد النّاس” المقرّر عرضه في شهر رمضان المبارك وهو من إنتاج شركة الصّبّاح إخوان ويشاركها بطولته الممثّل عمرو سعد ومن إخراج محمّد سامي.