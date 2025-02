شكرا لقرائتكم خبر عن Watch it تطرح البوستر الرسمي لـ مسلسل شباب امرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة Watch it الرقمية، البوستر الرسمي لـ مسلسل شباب امرأة بطولة النجمة غادة عبد الرازق، المقرر عرضه على قناة ON ومنصة Watch it خلال موسم دراما رمضان 2025.



مسلسل شباب امراة

مسلسل شباب امرأة كتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه أحمد حسن وتنتجه شركة فينومينا ويشارك في بطولته محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

وتلعب غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امراة دور شفاعات التي جسدتها تحيه كاريوكا في الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوي التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم.

لمزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2025.. اضغط هنا