شكرا لقرائتكم خبر عن في البرومو الرسمي.. الكشف عن أفراد عصابة النص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد البرومو الرسمي لمسلسل النُص، بطولة أحمد أمين، والمنتظر عرضه في ضمن سباق دراما رمضان 2025، الكشف عن أفراد عصابة "النُص".

وظهر في برومو العمل، تكوين عبد العزيز النُص (أحمد أمين) لعصابته الخاصة، وتتكون من 4 أفراد هم: درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

وتخصصت العصابة في السرقة، وتدخل بشكل ما في مواجهات مع قوات الإنجليز خلال فترة الاحتلال، ما يدفعهم للبحث عن تلك العصابة.

ومن المقرر عرض المسلسل خلال النصف الأول من شهر رمضان 2025، حيث سيُبث حصريًا على قناة ON.

يجسد أحمد أمين شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة. ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

يستند العمل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.



أحمد أمين