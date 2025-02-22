شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى يتوب عن البلطجة وأحمد أمين عن النشل في دراما رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تشهد دراما رمضان 2025 استراك بعض الدراما في بعض الخطوط الدرامية ولعل أبرزها في مسلسل الغاوى بطولة احمد مكى والمقرر عرضه حصرياً على قناة ON وكذلك مسلسل النُص بطولة أحمد أمين والمقرر عرضه حصرياً على قناة ON أيضاً، فالثنائى مكي وأمين خلال العملين يتوبان عن الاجرام ويختاران حياة جديدة مع الاختلاف في طبيعة وتيمة هذه العملين.

مسلسل الغاوي يظهر أحمد مكى في أحداثه بشخصية شمس العدوي الذى يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الاجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجأة تنقلب حياته بعد تعرض صديقه للظلم.



احمد مكى

مسلسل الغاوي ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة، ويقدم مكي خلال أحداثه الدراما الشعبية لأول مرة.

أما مسلسل النص فيجسد أحمد أمين خلال أحداثه شخصية عبد العزيز النُص وهو نشال فائق الحيلة والمهارة، ويقرر التوبة عن العمليات الاجرامية ليسلك طريقا جديداَ في مقاومة الاحتلال البريطاني بتكوين فريق من النشالين معه، ويتحول من نشال إلى بطل شعبى تتحاكى به الأجيال.



احمد امين

مسلسل النُّص مكوّن من 15 حلقة، وبطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، سامية طرابلسي، دنيا سامي، سمرعلام، دعاء حكم، عبد الرحمن محمد، إسراء أحمد عطية، وائل عيني، والعمل مستوحًى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان. وسيناريو وحوار شريف عبد الفتاح، عبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.