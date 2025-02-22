"عزّنا الوالي".. عمل فني يوثق تاريخ المملكة بأسلوب إبداعي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 فبراير 2025 11:51 صباحاً - احتفاءً بيوم التأسيس لعام 2025، تقدّم شركة بنش مارك عملًا غنائيًا مميزًا بعنوان "عزّنا الوالي"، يجمع بين الإبداع الفني والتقنيات الحديثة في عرض بصري استثنائي.

يروي هذا العمل الملحمي قصة تأسيس المملكة العربية السعودية، عبر قصيدة وطنية معبّرة وأداء موسيقي مؤثر، مدعومًا بعناصر فنية تجسّد أمجاد الوطن ومسيرته العريقة.

قصيدة وطنية تروي مسيرة المجد

يستند "عزّنا الوالي" إلى قصيدة ملهمة تعبّر عن الفخر والعزة، وتستحضر بطولات الأجداد وتضحياتهم في بناء الوطن، من قيادة الإمام محمد بن سعود وحتى العصر الحديث. كما يسلط العمل الضوء على محطات تاريخية بارزة، مثل توحيد المملكة، واكتشاف النفط، ونهضة الرياض، ليكون بذلك توثيقًا فنيًا للمسيرة السعودية الحافلة بالإنجازات.

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تقنيات بصرية متطورة لرؤية إبداعية

يعتمد العمل على تقنية التحريك الرقمي (2D Digital Painting Animation)، التي تتيح تقديم مشاهد موشن جرافيكس متحركة بدقة وإبداع بصري يعزز تجربة المشاهد. وقد صُممت المشاهد بعناية لتجسّد روح القصيدة وتعكس جوهر التاريخ برؤية مستقبلية.

احتفال بالأصالة برؤية حديثة

يمثل "عزّنا الوالي" تجربة غنائية وبصرية متكاملة تجسد روح يوم التأسيس بأسلوب متطور يعكس الهوية الوطنية. ومن خلال المزج بين القصيدة المؤثرة والرسوم المتحركة عالية الجودة، تسعى بنش مارك إلى تقديم عمل فني خالد يخلّد ذكرى التأسيس بأسلوب يجمع بين الأصالة والتكنولوجيا الحديثة، ليكون إضافة بارزة في احتفالات هذا العام.

ويمكنك التعرف إلى مشاركة وزارة الثقافة السعودية بالاحتفال بيوم التأسيس من السياق التالي: وزارة الثقافة تحتفي بيوم التأسيس السعودي بتنظيم فعاليات تاريخية متنوعة

يوم التأسيس السعودي 2025

تحتفي المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس السعودي 22 فبراير من كل عام، كونه مناسبة وطنية توثق ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1139 هجرياً الموافق 1727م، على يد الإمام محمد بن سعود، وقد تم اعتماد يوم 22 فبراير من كل عام ذكرى تأسيس السعودية ليكون إجازة رسمية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في 24 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق 27 يناير 2022م.

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