كيف هنأت رزان جمّال الشعب السعودي بيوم التأسيس؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 فبراير 2025 11:51 صباحاً - حرصت الفنانة رزان جمّال، على تهنئة المملكة العربية السعودية وشعبها بـ يوم التأسيس الذي يوافق اليوم السبت 22 فبراير، وجاءت تهنئتها عبر كاميرا "الخليج 365" والتي قالت من خلالها: "حبة أوجه أكبر تحية للشعب السعودي، وبدي أشكرهم من كل قلبي على كل دعمهم ويارب القدر يجمعنا مرة ثانية مع بعض في مناسبة كبيرة".

يوم التأسيس السعودي 2025

تحتفي المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس السعودي 22 فبراير من كل عام، كونه مناسبة وطنية توثق ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1139 هجرياً الموافق 1727م، على يد الإمام محمد بن سعود، وقد تم اعتماد يوم 22 فبراير من كل عام ذكرى تأسيس السعودية ليكون إجازة رسمية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في 24 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق 27 يناير 2022م.

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أحدث الأعمال الفنية لـ رزان جمّال

"القدر" هو أحدث الأعمال الدرامية للفنانة رزان جمّال، ومن خلاله تظهر بشخصية "نور" التي تنقلب حياتها رأساً على عقب بسبب ما واجهته من ظروف صعبة، وتدرو أحداث المسلسل حول "تالا" والتي تقوم بمحاولات عدة للإنجاب ولكنها تفشل، لتقرر اللجوء إلى طريقة أخرى غير تقليدية لحماية زواجها من (زيد) ووضع حد لانتقادات عائلته لها، فتستعين بأم بديلة.

كما تخوض الفنانة رزان جمّال أولى بطولتها النسائية في عالم السينما المصرية والعربية من خلال الفيلم التاريخي "أسد" الذي انطلق تصويره خلال الفترة الماضية، وهو من إخراج محمد دياب ومن تأليف محمد وخالد دياب وشيرين دياب، والعمل يضم عدداً آخر من النجوم منهم محمد رمضان الذي يشاركها بطولة العمل، والفنان ماجدالكدواني، وخالدالصاوي، وشريف سلامة، وأحمد عبدالحميد، وينتمي هذا الفيلم لنوعية الأعمال التاريخية، حيث تدور أحداثه في عام 1280، وتحديداً وقت عصر المماليك، حين قاد العبيد تمرداً ضد الجيش العباسي.

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