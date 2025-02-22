الكشف عن مقدمي حفل توزيع جوائز ساغ SAG في نسخته الـ 31

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 فبراير 2025 11:51 صباحاً - ليلة فنية جديدة لتكريم أفضل ما أنتجته صناعة السينما والتلفزيون خلال عام 2024 من خلال حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة المعروفة باسم حفل توزيع جوائز ساغ SAG Awards في نسخته الـ 31، حيث من المقرر أن يُقام الحفل مساء غد الأحد 23 فبراير، بحضور نخبة من أكبر وألمع وأشهر الأسماء السينمائية والتلفزيونية.

وقد أعلنت إدارة حفل توزيع الجوائز عن مقدمي الحفل الذين تضم قائمة الترشيحات لهذا العام بعض أسمائهم.

مقدمو حفل توزيع جوائز ساغ SAG

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النسخة الـ 31 من حفل توزيع جوائز ساغ SAG Awards تضمن العديد من الأسماء اللامعة في الصناعة وهم ماغي باريت كولفيلد، سارة كوبرثويت وجوي بتروفيتش، أريانا غراندي، آيو إديبيري، بوين يانج، كولين فاريل، كولمان دومينغو، سينثيا إيريفو، ديفيد دوشوفني، درو ستاركي، إدوارد نورتون، إيل فانينغ، فران دريشر، جيليان أندرسون، هاريسون فورد، إيزابيلا روسيليني، جاك كوايد، جيمي لي كورتيس، جيسيكا ويليامز، جودي فوستر، جوي كينغ، جون ليثغو، كيكي بالمر، كيري راسل، كيري واشنطن، كوميل نانغياني، ليلي غلادستون، ليزا كودرو، ماريسا بود، مارك إيدلشتاين، وماكس غرينفيلد، ميشيل يوه، مايكي ماديسون، ميلي بوبي براون، مولي شانون، مونيكا باربارو، باميلا أندرسون، كوينتا برونسون، رالف فاينز، سيلينا غوميز، سيرجيو كاستيليتو، تيموثي شالاميت، يورا بوريسوف، زوي سالدانيا، زوي ديشانيل، بالإضافة لمفاجآت إضافية ستأتي أثناء العرض.

جوليا لويس دريفوس مقدمة جائزة إنجاز مدى الحياة

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ستقدم جوليا لويس دريفوس جائزة إنجاز مدى الحياة SAG Life Achievement Award للممثلة والمنتجة والمؤلفة والناشطة الحائزة على جائزة الأوسكار مرتين؛ جين فوندا، والتي تعتبر أعلى تكريم من نقابة SAG-AFTRA (نقابة ممثلي الشاشة - الاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والإذاعة)، وستكون الممثلة والناشطة الشهيرة هي الحائزة الستين على الجائزة.

قالت رئيسة SAG-AFTRA فران دريشر، عند الإعلان عن الجائزة صباح أمس الخميس: "جين فوندا رائدة وموهبة غير عادية؛ قوة ديناميكية شكلت مشهد الترفيه والدعوة والثقافة بشغف لا يتزعزع. نحن نكرم جين ليس فقط لتألقها الفني ولكن للإرث العميق من النشاط والتمكين الذي خلقته. لقد كان صدقها الشجاع مصدر إلهام لي وللعديد من الآخرين في صناعتنا".

ويأتي تكريم فوندا بهذه الجائزة بعد أن حصلت عليها قبلها باربرا سترايساند عام 2023، سالي فيلد عام 2022، وهيلين ميرين في عام 2021.

كريستين بيل مضيفة حفل توزيع جوائز SAG 2025

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كانت جوائز نقابة ممثلي الشاشة المعروفة إعلامياً باسم ساغ SAG، تقام تقليدياً بدون مضيف حتى حصلت كريستين بيل على الوظيفة في النسخة الرابعة والعشرين في عام 2018؛ ثم استضافت ميغان مولالي الحدث في عام 2019، لتعود جوائز نقابة ممثلي الشاشة إلى شكلها بدون مضيف بعد ذلك، إلا أنه وقع الاختيار على كريستين بيل- التي تشارك في بطولة الكوميديا الناجحة Nobody Wants This- لاستضافة الحفل للمرة الثانية لها.

وقد صرحت بيل في بيانٍ لها: "أنا سعيدة للغاية باستضافة حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG) مرة أخرى هذا العام. أشعر بالفخر لدعوتي مرة أخرى ولا أستطيع الانتظار لمشاركة الأمسية مع زملائي الممثلين، والقيام بما نجيده بشكل أفضل... والاحتفال بأنفسنا".

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