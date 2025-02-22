عبد المجيد عبد الله في أول تعليق بعد تعرضه لوعكة صحية وإلغاء إلتزاماته الفنية

ميرنا وليد - بيروت - علق الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله لأول مرة على حالته الصحية، بعد اعلان الغاء كل التزاماته الفنية حتى استعادته نشاطه.

وقال الفنان السعودي في منشور على حسابه الرسمي: "كل الشكر لجميع من تواصل معي وتمنّى لي الشفاء من الإخوة والأخوات في الوسط الفني والجمهور الوفي، أنا بأتم صحّة وعافية بفضل الله، فترة نقاهة ونعود إن شاء الله، مُمتن لمشاعركم الصادقة".



وكانت اخبار عديدة قد انتشرت عن وضعه الصحي بين المتابعين اذ اكد أحد المتابعين، أنه تم نقل الفنان السعودي إلى الولايات المتحدة، بعد إكتشاف إنتشار مرض السرطان في جسمه بالكامل، وكتب المتابع عبر حسابه الخاص: "الفنان عبدالمجيد عبدالله سقط أثناء أداء البروفات لإحدى حفلاته التي ينوي إحيائها، وتم إسعافه إلى المستشفى حيث كانت نتيجة الفحوصات صادمة ومحزنة، بأنه مرض السرطان الخبيث قد تمكن من جسده وانتشر، وهو في مراحله الأخيرة حسب تسريبات المقربين منه، والموضوع مكتم عليه لكنه تسرب للدوائر الخاصة من الفنان.

وسيذهب للعلاج للولايات المتحدة الأمريكية قريباً جدًا"، إلا أنه لم يتم حتى الآن الكشف عن معلومات أكثر من أي جهة رسمية.